Di Maio trama nell’ombra contro Conte: “Repubblica” svela l’agguato, Casalino smentisce (Di mercoledì 2 settembre 2020) Una trappola in piena regola, quella calata da una manina (anzi, una Di-manina secondo alcuni…) ieri alla Camera al premier Conte, il tentativo di creare l’incidente parlamentare sui Servizi segreti per mettere all’angolo il premier e “scalare” nuovamente il M5S. Ci sarebbe Luigi Di Maio dietro la spy-seduta di ieri alla Camera nella quale complottisti e vittime si sarebbe mischiati tra le fila dei grillini, con una regia occulta. “Repubblica” e l’agguato svelato a Conte “Intelligence, agguato 5S alla Camera. I sospetti di Palazzo Chigi su Di Maio“, è il titolo che campeggia oggi sul quotidiano romano, con un articolo che formula accusa gravissime al titolare della Farnesina: “Creare l’anarchia nei Cinquestelle per ... Leggi su secoloditalia

mrcllznn : RT @SalutTara: @davidealgebris @BaliaLuigi Aspetta, aspe, mi si sta chiarendo una trama Conte-Di Maio\Savoini che manco John Grisham... - Stefbazzi : @_DAGOSPIA_ Dovreste fare una bella indagine sul burattinaio di #DiMaio. E' lui che l'ha voluto come ministro degli… - SalutTara : @davidealgebris @BaliaLuigi Aspetta, aspe, mi si sta chiarendo una trama Conte-Di Maio\Savoini che manco John Grisham... -

Ultime Notizie dalla rete : Maio trama Luigi Di Maio, il messaggino spedito dal Pd: "Game over". Regionali, Salvini e Meloni già in trionfo? Liberoquotidiano.it Renzi, aria di crisi: “Governo Conte è finito”. Arriva Draghi?

Matteo Renzi secondo La Repubblica avrebbe dato per finito il Conte bis, spianando così la strada a un governo dalle larghe intese con a capo magari Mario Draghi: saranno decisive le elezioni regional ...

Capri Revolution/ Video, su Rai 2 il film con Marianna Fontana (oggi, 2 settembre)

Capri Revolution in onda su Rai 2 oggi, 2 settembre, dalle 21:10. Nel cast Marianna Fontana, Antonio Folletto, Jenna Thiam, Reinout Scholten van Aschat, Gianluca Di Gennaro Capri Revolution va in onda ...

Matteo Renzi secondo La Repubblica avrebbe dato per finito il Conte bis, spianando così la strada a un governo dalle larghe intese con a capo magari Mario Draghi: saranno decisive le elezioni regional ...Capri Revolution in onda su Rai 2 oggi, 2 settembre, dalle 21:10. Nel cast Marianna Fontana, Antonio Folletto, Jenna Thiam, Reinout Scholten van Aschat, Gianluca Di Gennaro Capri Revolution va in onda ...