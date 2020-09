Di Maio 'Piena fiducia a Conte e ai vertici dell'Intelligence' (Di mercoledì 2 settembre 2020) ROMA, ITALPRESS, - "Ho Piena fiducia nel presidente del Consiglio e nei vertici dell'Intelligence in un momento così complicato per il Paese". Lo ha ribadito il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ... Leggi su gazzettadiparma

princigallomich : Di Maio “Piena fiducia a Conte e ai vertici dell’Intelligence” - ALisimberti : RT @ItaliaOggi: Fronda M5s contro il premier. Di Maio, piena fiducia a Conte - nestquotidiano : Di Maio “Piena fiducia a Conte e ai vertici dell’Intelligence” - Italpress : Di Maio “Piena fiducia a Conte e ai vertici dell’Intelligence” - agenzia_nova : Secondo #DiMaio la legge elettorale è 'un tassello' di una riforma più ampia che passa per il… -

Sono giorni di intensa diplomazia nel Mediterraneo, con la ripresa delle missioni internazionali degli stati dopo la pausa vacanziera dei loro rappresentanti istituzionali. Nelle ultime ore due visite ...ROMA (ITALPRESS) – “Ho piena fiducia nel presidente del Consiglio e nei vertici dell’intelligence in un momento così complicato per il Paese”. Lo ha ribadito il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in ...