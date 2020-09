DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni giovedì 3 settembre: Emre ha un incidente, Sanem sviene (Di mercoledì 2 settembre 2020) Cinquantasettesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno Continua la programmazione della soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno. La serie di Canale 5 che lunedì prossimo sbarcherà in prima serata continua a macinare successi a livello d’ascolto. Gli spoiler del prossimo appuntamento rivelano che Can organizzerà un nuovo campeggio. Sanem si recherà lì ma cadrà in una buca causandole uno svenimento. Successivamente i due fratelli Divit avranno una forte discussione e il secondogenito avrà un incidente stradale. Invece Aylin metterà una telecamera spia alla Fikri Harika Sanem cade in una buca e sviene Le anticipazioni del 57esimo episodio di ... Leggi su kontrokultura

SGOyAz : RT @japrilLaliter: Sanem sulle ali del suo Albatros ?? #daydreamer - Halina_fil : RT @CClub1989: La puntata di ieri di DayDreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto 2.367.000 spettatori con il 18.8% di share. #CanYaman #Can… - Halina_fil : RT @Cris58Hy: Günaydin ?????? Oggi nuovo appuntamento con #DayDreamer le Ali del sogno Un fuori onda dalla puntata di oggi Can riprende De… - Halina_fil : RT @Cris58Hy: S: Quando penso a te i miei occhi brillano, anno dopo anno io ti scriverò per sempre con il linguaggio dell'amore ? Lunedi 7… - puntolove69 : RT @Giusjpiazza4: Ci hai dato la grande gioia di DayDreamer le ali del sogno ora dacci anche questa di grande gioia #BayYanlisMediasetItali… -