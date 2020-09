Coronavirus: in Sicilia 83 positivi di cui 26 migranti, eseguiti quasi seimila tamponi (Di mercoledì 2 settembre 2020) Palermo, 2 set. (Adnkronos) - Sono 83 i pazienti risultati positivi in Sicilia, di cui 26 migranti. Sedici sono dell'Asp di appartenenza di Agrigento, 9 a Lampedusa e uno a Trapani, Sono 5.627 i tamponi eseguiti. Leggi su iltempo

Agenzia_Ansa : Una migrante incinta, positiva al #Coronavirus, approdata a #Lampedusa, ha partorito a bordo di un elicottero del… - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 13,1% Regioni con… - GDS_it : #Coronavirus, in un mese triplicati i ricoveri in terapia intensiva in Italia: la Sicilia dietro solo alla Lombardi… - TV7Benevento : Coronavirus: in Sicilia 83 positivi di cui 26 migranti, eseguiti quasi seimila tamponi... - LuigiBevilacq17 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 13,1% Regioni con il maggio… -