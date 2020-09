Coronavirus, in crescita i contagi: 1326 nuovi casi, 109 in terapia intensiva. Sei decessi, record di tamponi (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nuovo balzo dei contagi da Coronavirus in Italia: 1.326 nuovi casi in 24 ore, ieri erano 978. Ora il totale dei contagiati è salito a 271.515. Sei i decessi (due in meno di ieri). Che portano il totale delle vittime a 35.497. Sono i dati odierni diffusi dal ministero della Salute. Corovavirus, 1326 nuovi casi, in aumento rispetto a ieri Ed è record di tamponi: solo ieri ne sono stati fatti 102.959 per un totale di 8.828.868. Il 29 luglio ne erano stati effettuati 99.108. Sale, invece, a 109 (+2 rispetto a ieri) il numero dei malati ricoverati in terapia intensiva. Si sta tornando quindi ai livelli della seconda metà del luglio scorso. Secondo ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Coronavirus, in crescita i contagi: 1326 nuovi casi, 109 in terapia intensiva. Sei decessi, record di tamponi… - zazoomblog : Coronavirus: ancora in crescita casi in Calabria +32 - #Coronavirus: #ancora #crescita - Agenzia_Dire : I casi di #COVID?19 in crescita di oggi (1326 nuovi #contagi contro i 978 di ieri) sono dovuti anche al numero reco… - Devabole : RT @AnsaCalabria: Coronavirus: ancora in crescita casi in Calabria, +32. Nel Cosentino sono 29, 27 in due centri accoglienza migranti |#ANS… - AnsaCalabria : Coronavirus: ancora in crescita casi in Calabria, +32. Nel Cosentino sono 29, 27 in due centri accoglienza migranti… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus crescita Coronavirus: ancora in crescita casi in Calabria, +32 ANSA Nuova Europa Tradimenti e convivenze forzate durante il lockdown: la Parenti e il suo nuovo libro, “La verità è che non sei distante abbastanza” | RECENSIONE

Striscioni colorati con scritto “Andrà tutto bene” dipinti dai bambini per darci un po’ di grinta – perché nessuno come loro è capace di infondere speranza. Dirette – più o meno sofferte – di Conte a ...

Mercato auto in pareggio: oltre 88 mila immatricolazioni ad agosto 2020

Ad agosto 2020 le immatricolazioni di auto nuove tornano a galla: solo le vendite di auto a metano crescono più di quelle a benzina, diesel e GPL Il mercato auto fa registrare la migliore crescita pos ...

Striscioni colorati con scritto “Andrà tutto bene” dipinti dai bambini per darci un po’ di grinta – perché nessuno come loro è capace di infondere speranza. Dirette – più o meno sofferte – di Conte a ...Ad agosto 2020 le immatricolazioni di auto nuove tornano a galla: solo le vendite di auto a metano crescono più di quelle a benzina, diesel e GPL Il mercato auto fa registrare la migliore crescita pos ...