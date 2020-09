Chorus protagonista di un nuovo video diario focalizzato sulla visione degli sviluppatori per il gioco (Di mercoledì 2 settembre 2020) Deep Silver e gli sviluppatori Fishlabs sono rimasti quasi del tutto in silenzio riguardo al loro prossimo sparatutto spaziale Chorus dopo il primo reveal. Di recente, alla Gamescom abbiamo ricevuto un gameplay trailer molto breve e ora Fishlabs ha pubblicato un diario degli sviluppatori, in cui i membri del team parlano di vari aspetti dell'esperienza.Descrivendolo come una "evoluzione degli sparatutto spaziali", gli sviluppatori ne sottolineano il tono e la storia oscuri e il suo mondo misterioso. Nel video, vari membri del team di sviluppo gettano le basi per la premessa narrativa di Chorus, parlano dei personaggi centrali, degli antagonisti e di altro ancora. Leggi altro... Leggi su eurogamer

