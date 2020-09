Calendario serie A, La Juve di Pirlo apre contro la Sampdoria (Di mercoledì 2 settembre 2020) Andrea Pirlo farà il suo debutto alla guida della Juventus contro la Sampdoria. E' questa la prima novità del Calendario 20/21 di serie A. Avvio diffiicile per i campioni d'Italia della Juve che dopo la Sampdoria sfideranno subito Roma e Napoli. Alla settima il confronto con la Lazio, mentre il derby contro il Torino sarà alla decima.Finale complicato contro Milan alla sedicesima e Inter alla penultima prima di chiudere contro il Bologna. Il Napoli giocherà nella prima a Parma, mentre il Milan di Pioli ospiterà il Bologna. Avvio in salita per i bianconeri con Roma e Napoli alla seconda e alla terza giornata. Il derby della Madonnina di Milano sarà il 18 ottobre ... Leggi su ilfogliettone

