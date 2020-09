Calciomercato, Serie A grandi manovre: Suarez si avvicina alla Juve, Kolarov all’Inter, sogno Fiorentina (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il Calciomercato in Italia ha aperto ufficialmente i battenti ieri, anche se ovviamente – almeno in via ufficiosa – alcune operazioni erano già state definite. Ma sarà questo il mese chiave in cui le squadre definiranno i propri organici in vista di un’imminente ripresa, dopo l’ultima parte di stagione anomala, un’estate anomala e una nuova annata che si appresta a diventare anch’essa anomala, con l’incertezza sulla riapertura degli impianti e tanti altri dubbi. Nel mercato, però, più che di dubbi si parla di rumors e di sogni, con la solita determinata Inter, con la Juve sempre alla ricerca di un attaccante e con la questione Messi ancora in ballo. Vediamo gli ultimi aggiornamenti. In alto la FOTOGALLERY con tutti i nomi ... Leggi su calcioweb.eu

Accordo raggiunto tra la Juventus e Suarez sulla base di un triennale. Il problema resta sempre la buonuscita che l’uruguagio vuole dal Barcellona Luis Suarez è sempre più vicino alla Juventus. L’atta ...

Calciomercato Cagliari, preso Sottil dalla Fiorentina: i dettagli

L'unica cosa certa è che il giovane della Fiorentina Sottil giocherà con il Cagliari per la prossima stagione di Serie A. Un acquisto importante che, quasi sicuramente, esclude l'arrivo di Adam Ounas.

