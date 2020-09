Brad Pitt, la «nuova fidanzata» e il suo «matrimonio aperto» (Di mercoledì 2 settembre 2020) E alla fine arrivò anche il marito. Nella lista delle informazioni riguardo la nuova (presunta) storia d’amore tra Brad Pitt e la modella Nicole Poturalski, ecco spuntare il compagno di lei: i tabloid infatti hanno incrociato i dati e sono arrivati dritti dritti a Roland Mary, imprenditore tedesco 68enne, proprietario del celebre ristorante berlinese Borchardt, che l’attore frequenta sin dai tempi di «Bastardi senza gloria». Leggi su vanityfair

Dopo aver fatto sognare milioni di fan in tutto il mondo, la notizia della separazione tra Brad Pitt e Angelina Jolie è stata un’autentica doccia fredda che in molti continuano a non accettare. Tra co ...Grande stimatore dei canoni della bellezza classica. I gusti di Brad Pitt in fatto di donne sono piuttosto noti. Non a caso la sua ultima fiamma, la modella Nicole Poturalski, ricorda molto la sua ex ...