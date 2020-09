Bologna, festini con cocaina e prostitute minorenni: ai domiciliari leghista candidato con Borgonzoni (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’operazione dei carabinieri di Bologna centro ha portato all’esecuzione di sei misure cautelari di vario tipo nei riguardi di altrettante persone accusate di reati che vanno dall’induzione alla prostituzione all’ambito degli stupefacenti. Tra questi figurerebbe anche Luca Cavazza, 27enne noto per essere stato candidato con Lucia Borgonzoni alle regionali dello scorso gennaio in Emilia-Romagna e nell’ambito ultras della Virtus pallacanestro. LEGGI ANCHE >>> Attenzione: Salvini vuole ‘aiutare’ gli imprenditori tassando il loro fatturato (e non l’utile) (Immagine copertina da Pixabay) L'articolo proviene da Giornalettismo. Leggi su giornalettismo

