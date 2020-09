Basket, la Miwa Energia completa il roster con il play Morra (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ultimo colpo di mercato in casa Miwa Energia. Arriva infatti in prestito dalla Pallacanestro San Michele Maddaloni, squadra già in Serie C Gold nella passata stagione, il play classe 2001 Francesco Morra. Il giovane ex Vivi Basket Napoli porta un bagaglio di esperienza, nonostante la giovane età, di 12 presenze nella scorsa stagione nella quale è riuscito anche a mettere a segno 95 punti. Quello di un secondo play era l’ultimo tassello che mancava alla squadra sannita per chiudere il cerchio e consegnare a Coach Alessandro Marzullo una squadra forte e completa. La Miwa Energia inizierà la stagione radunandosi ufficialmente il 14 Settembre e dando ... Leggi su anteprima24

