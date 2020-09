Autostrade, Atlantia vola in borsa ed è vicina all’accordo con la CDP (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sempre più vicino l’accordo tra Atlantia e Cassa Depositi e Prestiti per l’uscita dei Benetton da Autostrade, nel frattempo il titolo vola in borsa Sempre più vicino il divorzio tra Atlantia e Autostrade, nel frattempo il titolo della holding della famiglia Benetton vola in borsa. Le voci di una possibile uscita sulla base di una valutazione della società infrastrutturale di 11 miliardi hanno messo le ali al titolo in borsa che ha guadagnato 8 punti percentuali prima di assestarsi. Nonostante gli impegni siglati dalla varie parti in causa nello scorso Luglio, la situazione Autostrade sta vivendo in questi giorni una situazione di stallo. Dopo aver rinunciato alla revoca della ... Leggi su zon

repubblica : Atlantia-Cdp, accordo vicino Autostrade valutata 11 miliardi - ilGiannisigG : Autostrade, Atlantia-Cdp accordo trovato. Valutazione di 11 miliardi - - Ettore572 : RT @tvbusiness24: Autostrade, la svolta potrebbe essere imminente tra Atlantia e Cassa depositi e prestiti. - StartMagNews : L’accordo in vista per l’uscita progressiva di #Atlantia da Autostrade per l’Italia (Aspi) fa sfrecciare il titolo… - tvbusiness24 : Autostrade, la svolta potrebbe essere imminente tra Atlantia e Cassa depositi e prestiti. -