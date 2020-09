Apple, su mac OS consentita due volte per errore l’installazione di un malware travestito da Flash Player (Di mercoledì 2 settembre 2020) Stando a quanto riportato dal ricercatore di sicurezza indipendente Patrick Wardle, Apple avrebbe per sbaglio approvato il codice di Shlayer, un malware che si faceva passare per un aggiornamento di Flash Player, il plug-in di Adobe per web browser destinato alla visualizzazione di contenuti multimediali, il cui supporto terminerà ufficialmente alla fine di quest’anno. Shlayer fortunatamente è più fastidioso che realmente dannoso, trattandosi di un adware, vale a dire di un malware che presenta al suo interno inserzioni pubblicitarie insistenti e invadenti, e a volte anche di dubbi contenuti. L’incidente è avvenuto su mac OS, il sistema operativo dell’azienda di Cupertino destinato a computer desktop e portatili. A stupire è ... Leggi su ilfattoquotidiano

