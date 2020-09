Antonio Conte, Kolarov non gli basta. "Vidal vicinissimo all'Inter". Occhio a centrocampo: un'altra sorpresa (Di mercoledì 2 settembre 2020) Qualità ed esperienza. Antonio Conte cambia il mercato dell'Inter: fatta per Aleksander Kolarov dalla Roma. L'esterno sinistro serbo, 34 anni ex Lazio e Manchester City, in 3 anni in giallorosso ha messo insieme 132 presenze e 19 gol. Trovata l'intesa con il giocatore (contratto di un anno, opzione per il secondo) e con il club, cui andrà un indennizzo di 1,5 milioni di euro secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Ora il mister preme per avere due rinforzi di peso a centrocampo, reparto cruciale per il suo gioco aggressivo. Pare vicinissimo Arturo Vidal: il cileno starebbe contrattando con il Barcellona la risoluzione del contratto, in nerazzurro percepirebbe 6 milioni netti a stagione. Ma Conte ha acceso i fari anche su un ... Leggi su liberoquotidiano

