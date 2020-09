Addio a Philippe Daverio, i messaggi di cordoglio su Twitter e Instagram (Di mercoledì 2 settembre 2020) Philippe Daverio, lo storico dell’arte più noto della televisione italiana, si è spento all’età di 71 anni stanotte all’Istituto dei Tumori di Milano. Lo ha reso noto la regista e direttrice del Franco Parenti Andree Ruth Shammah. All’Ansa ha dichiarato: “Mi ha scritto suo fratello stamattina per dirmi che Philippe è mancato stanotte”. Su Instagram la Shammah ha voluto omaggiare Daverio con un post sul suo profilo Instagram con cui ha dato l’annuncio della scomparsa. Daverio era nato in Alsazia il 17 ottobre 1949, da padre italiano e madre alsaziana. Malato da tempo, è morto a 71 anni. Docente e saggista, ex assessore alla Cultura del Comune di Milano, ha inaugurato la prima galleria ... Leggi su dilei

