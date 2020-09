Addio a Philippe Daverio, Aveva 70 Anni (Di mercoledì 2 settembre 2020) È morto il docente e saggista, nonché storico dell’arte e divulgatore ed ex assessore alla Cultura del Comune di Milano Philippe Daverio. Aveva 70 Anni. È morto questa notte all’istituto dei Tumori di Milano lo storico dell’arte Philippe Daverio. Lo ha reso noto la regista e direttrice del Franco Parenti Andree Ruth Shammah. Docente e saggista, ex assessore alla Cultura del Comune di Milano, Aveva 70 Anni. “Mi ha scritto suo fratello stamattina per dirmi che Philippe è mancato stanotte” ha detto Shammah all’Ansa. “Una gravissima perdita – ha aggiunto il presidente dell’Anpi provinciale di Milano Roberto Cenati – per ... Leggi su youreduaction

