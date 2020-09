Vladimir Luxuria e l'ex ballerino di Amici: ecco come è iniziata la storia dell'estate (Di martedì 1 settembre 2020) Vladimir Luxuria ha conosciuto l'ex ballerino di Amici Gennaro Siciliano in una località della costiera amalfitana. Vladimir Luxuria sta frequentando un ex ballerino di Amici: l'opinionista ha rivelato al settimanale Nuovo di aver incontrato Gennaro Siciliano in un albergo a Minori e "da una camera d'albergo all'altra il passo è breve". La passione per Vladimir Luxuria è arrivata all'improvviso, durante una normale giornata di lavoro: l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi ha raccontato di essere andata a Minori per essere intervistata: "Il destino ci ha fatti incontrare nello stesso albergo a Minori. Io ero ospite ... Leggi su movieplayer

