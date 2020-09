Sienna Miller torna single: è finita con Lucas Zwirner (Di martedì 1 settembre 2020) Sienna Miller è di nuovo single. Parola di Page Six, bibbia del gossip americano. Tra l’attrice 38enne e Lucas Zwirner, dieci in meno e di professione gallerista sulle orme del padre David, sarebbe finita. Secondo il tabloid a dire basta sarebbe stata lei, nonostante una proposta di nozze accettata lo scorso gennaio ma mai confermata. Sienna ha indossato l’anello, simbolo della promessa, fino allo scorso luglio, poi più nulla. Leggi su vanityfair

Vanity Fair.it

A.X.L – Un'amicizia extraordinaria in onda su Italia 1 oggi, 29 agosto, dalle 21,30. Nel cast Alex Neustaedter, Sienna Miller. Tanta azione: la produzione di 'A-X-L un'amicizia extraordinaria' punta a ...