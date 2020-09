Robin Williams, la moglie: "Negli ultimi mesi era inseguito da un mostro invisibile" (Di martedì 1 settembre 2020) Nel documentario Robin's Wish, Susan Schneider ha raccontato i sintomi della malattia di Robin Williams, rimasta a lungo un mostro invisibile senza nome, che hanno attanagliato l'attore prima della sua morte. Susan Schneider, moglie di Robin Williams, ha raccontato la battaglia portata avanti dall'attore durante i suoi ultimi anni di vita, contro una malattia che per la coppia ha rappresentato a lungo un mostro invisibile. Sei anni fa Robin Williams se ne andava, facendoci sentire tutti un po' più soli. Lui che con il suo sorriso gentile e film indimenticabili era riuscito ad entrare nel cuore di intere generazioni, ha dovuto fare i conti con un male tremendo che ... Leggi su movieplayer

Susan Schneider ha raccontato i sintomi della malattia di Robin Williams, rimasta a lungo un mostro invisibile senza nome, che hanno attanagliato l'attore prima della sua morte. Susan Schneider ...

