Pugno duro di De Luca: “Se non ci saranno più controlli chiudo la Campania” (Di martedì 1 settembre 2020) Campania. “In queste ore di rientri la Campania è stata l’unica Regione ad avere il coraggio di fare un’ordinanza che obbliga chi viene da fuori alla quarantena e al tampone. Oggi occorre filtrare il più possibile cosi’ siamo tranquilli: chi non fa oggi questo lavoro dovrà chiudere le Regioni e in quel caso noi chiuderemo … L'articolo Pugno duro di De Luca: “Se non ci saranno più controlli chiudo la Campania” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

EnzoFraccari : @ROSARIOIMBERGA3 @Tiziana20202020 @GiorgiaMeloni Si sono d’accordo , l’opposizione non ha fatto il lavoro che si me… - LiPopulista : Che discussione vuoi fare con chi non vuole sentire.... Non fare sbarcare e trainare gommoni e barchette nelle acqu… - SabrinaSoleLuna : RT @rtl1025: 'A #Portland c'è il caos, ed è così da molti anni. Se questo zimbello di sindaco non farà pulizia andremo lì e lo faremo noi p… - GiocoNews_it : Dl Agosto in V commissione per audizioni, pugno duro contro il #gioco illegale - Rossana86448038 : RT @reggiani_enrico: @MinistroEconom1 Forte del 105% di consenso popolare Il nostro presidente del suo consiglio ha dichiarato il pugno du… -

Ultime Notizie dalla rete : Pugno duro Pugno duro di De Luca: “Se non ci saranno più controlli chiudo la Campania” Teleclubitalia Usa 2020, Trump contro Biden: due mesi al voto, per due “Americhe” diverse

Due mesi al voto, per due “Americhe” diverse. Donald Trump contro Joe Biden, la legge e l’ordine contro le proteste, il pugno duro contro la mano tesa. Il 3 novembre non si affrontano soltanto due can ...

Referendum, perché è giusto votare Sì

Non si può dimenticare il senatore di An Nino Strano che mangia mortadella e butta champagne sulla moquette del Senato il giorno della caduta del secondo governo Prodi, il 24 gennaio 2008. Non si poss ...

Due mesi al voto, per due “Americhe” diverse. Donald Trump contro Joe Biden, la legge e l’ordine contro le proteste, il pugno duro contro la mano tesa. Il 3 novembre non si affrontano soltanto due can ...Non si può dimenticare il senatore di An Nino Strano che mangia mortadella e butta champagne sulla moquette del Senato il giorno della caduta del secondo governo Prodi, il 24 gennaio 2008. Non si poss ...