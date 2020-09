Protezione civile Abruzzo, la Giunta nomina Mauro Casinghini direttore dell'Agenzia regionale (Di martedì 1 settembre 2020) L'Aquila - E' Mauro Casinghini, 50 anni, di Roma, il nuovo direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile. Lo ha nominato la Giunta regionale nel corso dell'odierna seduta di Giunta. Attualmente, ricopre l'incarico di direttore generale del Corpo italiano di Soccorso del Sovrano militare Ordine di Malta. Casinghini è dipendente della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile attualmente in aspettativa per l'incarico all'Ordine di Malta. Laureato in Coordinamento delle attività di ... Leggi su abruzzo24ore.tv

