Nicola Zingaretti: "Pd sotto attacco. Chi vuole votare lo dica" (Di martedì 1 settembre 2020) Nicola Zingaretti esprime tutto il suo malumore per quanto sta accadendo negli ultimi giorni, registra un clima di attacco nei confronti del Pd sul tema del referendum e non solo. Per questo il segretario dem scrive alla Repubblica per dire a chi vuole portare il Paese a nuove elezioni di esporsi pubblicamente. “Ho un grande rispetto per molti dei dubbi che stanno alla base della scelta del No e combatto per dar loro una risposta” ma “accanto a esigenze vere e sincere vedo anche il crescere, soprattutto fuori di noi, di uno spirito polemico contro il Pd e contro la scelta del Sì” afferma Zingaretti, secondo cui la voce del Pd “dà fastidio a molti” e ce c’è “un’insofferenza verso il Governo, la maggioranza e il lavoro ... Leggi su huffingtonpost

