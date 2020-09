Migranti: sindaco Lampedusa, 'abbiamo il porto tappezzato di barchini' (Di martedì 1 settembre 2020) Palermo, 1 set. (Adnkronos) - "Noi non possiamo avere un porto tappezzato di barchini che sono arrivati in questi giorni, abbiamo perso pure il conto, si dice che siano più di trecento". E' la denuncia del sindaco di Lampedusa Salvatore Martello, intervenuto a 'Radio anch'io'. Leggi su iltempo

Palermo, 1 set. (Adnkronos) – “Negli ultimi mesi a Lampedusa non è mai arrivata una nave ong, tutte le imbarcazioni sono arrivate autonomamente”. Lo ha detto a Radio anch’io su Radio1 il sindaco di La ...“Noi non possiamo avere un porto tappezzato di barchini che sono arrivati in questi giorni, abbiamo perso pure il conto, si dice che siano più di trecento”. E’ la denuncia del sindaco di Lampedusa ...