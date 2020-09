Latina, evade dai domiciliari e massacra di botte un ragazzo per rapinarlo: arrestato 22enne (Di martedì 1 settembre 2020) La Polizia di Stato – Questura di Latina ha arrestato nella tarda serata di ieri P.A. classe 1998, pregiudicato, responsabile di evasione dagli arresti domiciliari, tentata rapina, resistenza, minacce e lesioni a Pubblico Ufficiale. I fatti I poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti in via degli Elleni a seguito di segnalazione pervenuta al 113. Sul posto gli agenti sono stati contattati da un ragazzo che ha raccontato loro di essere stato aggredito poco prima da un giovane di circa 25 anni, con il volto travisato, a scopo di rapina, mentre stava effettuando un prelievo allo sportello bancomat dell’Ufficio postale. Il malvivente lo aveva colpito più volte con calci e pugni, tanto da costringerlo a trovare rifugio nella propria auto per sottrarsi alla furia dei colpi. Gli agenti intervenuti, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Latina, evade dai domiciliari e massacra di botte un ragazzo per rapinarlo: arrestato 22enne - Pinobrigantedel : Evade dai domiciliari e ruba in un negozio: 26enne arrestato di nuovo dalla polizia - Latina_Oggi : #Latina. Evade i domiciliari, poi la rapina -

Ultime Notizie dalla rete : Latina evade LATINA, EVADE E PESTA UN RAGAZZO PER RAPINARLO. POI PRENDE A CALCI E PUGNI I POLIZIOTTI: ARRESTATO GIOVANE PREGIUDICATO Latina Tu Priverno, 27enne evade dai domiciliari: arrestato dai carabinieri

Ieri, 31 agosto, alle ore 15.00 circa, a Priverno, i militari dell’Arma del posto, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Latina, sezione penale – che c ...

Priverno, evade dai domiciliari per andare a rubare nelle auto: arrestato

Il ventisettenne di Priverno, D.L., che era stato arrestato l'altra notte e mandato ai domiciliari per aver partecipato alla scorribanda con altre due persone danneggiando auto in sosta e rubando all' ...

Ieri, 31 agosto, alle ore 15.00 circa, a Priverno, i militari dell’Arma del posto, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Latina, sezione penale – che c ...Il ventisettenne di Priverno, D.L., che era stato arrestato l'altra notte e mandato ai domiciliari per aver partecipato alla scorribanda con altre due persone danneggiando auto in sosta e rubando all' ...