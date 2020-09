La scuola riparte. Al via da oggi i corsi di recupero. La ministra Azzolina smonta mesi di attacchi e fake news (Di martedì 1 settembre 2020) Mezzo Centrodestra con i giornali e le tv di riferimento continuano a spargere allarme sulla riapertura delle scuole, ma esattamente come è stato per la chiusura del precedente anno scolastico e per gli esami di maturità – entrambi andati in porto regolarmente nonostante la fase più acuta della pandemia -, allo stesso modo il nuovo anno sta ripartendo. Si comincia proprio oggi con i corsi di recupero, mentre gli istituti stanno continuando a organizzarsi per far fronte alle nuove linee guida. A questi istituti, agli insegnanti, ai presidi e al personale si è rivolta la ministra Lucia Azzolina con una lettera aperta. “Lavoriamo tutti insieme – ha scritto la ministra – e riconsegniamo le scuole ai nostri studenti: il ... Leggi su lanotiziagiornale

