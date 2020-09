In Aspromonte la quercia di 943 anni, è la più vecchia al mondo (Di martedì 1 settembre 2020) REGGIO CALABRIA – Si trova all’interno del Parco nazionale d’Aspromonte, in Calabria, la quercia piu’ vecchia del mondo, e‘ stata battezzata Demetra ed ha un’eta’ di 934 anni. La scoperta, frutto di un’accurata ricerca dell’Universita’ della Tuscia, e’ stata supportata dalle analisi al radiocarbonio su cinque grandi querce sessili presenti nell’area protetta dell’Aspromonte che hanno rivelato una datazione variabile tra i 934 e i 570 anni. Leggi su dire

Specie molto più alte della quercia che nel bosco ne limitano le finestre per ricevere luce ma che non ne hanno interrotto la strada verso un'età venerabile. Il bosco di querce dell'Aspromonte Come ...