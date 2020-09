Il nuovo album di Liam Gallagher arriverà nel 2021 (Di martedì 1 settembre 2020) Il nuovo album di Liam Gallagher è in programma per il 2021. A specificarlo è l’ex Oasis, in una delle risposte date ai fan curiosi che spesso chiedono conto dei prossimi progetti musicali. Non ci sarà una prova sulla lunga distanza entro il 2020, ma per la fine dell’anno è atteso un nuovo singolo con il quale l’artista spezzerà l’attesa. L’artista è quindi pronto a dare un seguito a Why Me? Why Not. che è stato il secondo della sua carriera da solista dopo As You Are, con il quale ha ottenuto un ottimo successo. Dopo il terzo album, dovrebbe aprirsi un lungo periodo di pausa che l’artista non ha ancora confermato in via ufficiale. Nel 2021, Liam ... Leggi su optimagazine

Bufera su Adele per il suo bikini

In mezza giornata sono quasi 4 milioni di cuoricini sotto questa foto postata su Instagram. Ma fanno più rumore i messaggi contro. Anche se sono molti meno. Tutti ce l’hanno con il bikini di Adele. E ...

Davide Van De Sfroos in Re-Tour chiude a Saluzzo il Festival Occitamo

Domenica 6 settembre alle 21 alla ex Caserma Musso. Prevendite aperte. Sarà un concerto in versione “street”, in cui l’artista sarà accompagnato da violino, tastiera, chitarra e batteria A Saluzzo il ...

