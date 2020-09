I terrapiattisti che volevano trovare la fine del mondo ma si sono fermati a Ustica (Di martedì 1 settembre 2020) La Stampa racconta attraverso la voce di Salvatore Zichichi, il medico dell’Ufficio di sanità marittima del ministero della Salute che da Palermo li ha aiutati, la storia di due terrapiattisti veneti che volevano dimostrare arrivando in Sicilia che la Terra non è rotonda. La storia non ci crederete è finita in un’altra maniera. La coppia veneziana oltretutto ha anche violato le restrizioni per il lockdown perché ha preso la decisione di attraversare l’Italia in piena emergenza Coronavirus: «I due – spiega – sono partiti dal Veneto durante il lockdown diretti a Lampedusa, violando tutte le restrizioni. A Termini Imerese, vicino a Palermo, hanno venduto la loro macchina e hanno comprato una barchetta, decisi a puntare verso l’isola». Per ... Leggi su nextquotidiano

Magda_mavi : RT @SalamidaFabio: Il fatto che esistano i “negazionisti del Covid”, i “no-vax”, i “no-mask”, i “terrapiattisti”, i “no-brain” e altre cate… - Milton_Keynes1 : @falitalia @ricpuglisi @laGigogin @micheleboldrin @albertobisin Questa mi sa che crede ai liberali per Salveenee. D… - alessdm57 : RT @SalamidaFabio: Il fatto che esistano i “negazionisti del Covid”, i “no-vax”, i “no-mask”, i “terrapiattisti”, i “no-brain” e altre cate… - Rosalba470 : RT @SalamidaFabio: Il fatto che esistano i “negazionisti del Covid”, i “no-vax”, i “no-mask”, i “terrapiattisti”, i “no-brain” e altre cate… - lainarte : @AdrianoPanatta Bravo Adriano, dopo i terrapiattisti abbiamo pure questi, mi sa che gli imbecilli sono tanti, tropp… -