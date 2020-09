"Ho fatto il tampone al rientro dalla Sardegna, ma nessuno mi ha avvertito della positività" (Di martedì 1 settembre 2020) La storia di Giulio, 25 anni, è quella di un ragazzo responsabile che al ritorno dal Sardegna decide di fare il tampone. La storia di Giulio, però, solleva anche il velo sulla malagestione dell’emergenza. Perché il 25enne romano non riceve i risultati del tampone e solo per un suo scrupolo decide per l’autoisolamento. Racconta al Corriere della Sera.“Meno male che sono stato previdente mettendomi in auto-quarantena, altrimenti ancora oggi e, per le due settimane che sono passate dal mio rientro dalla Sardegna, sarei andato in giro da positivo Covid asintomatico a contagiare altre persone perché l’esito del tampone non mi è mai stato comunicato”.Il risultato del test al quale si ... Leggi su huffingtonpost

milly_carlucci : Cari amici, questa mattina abbiamo fatto tutti quanti il tampone e siamo in attesa dei risultati. Vi terremo aggior… - fattoquotidiano : Il 21 agosto, i primi contagi nel club. Il manager quando ha fatto il test? L’Unità di crisi della Regione: “Il loc… - HuffPostItalia : Berlusconi ha fatto il tampone: è negativo al Coronavirus - Alessio_Ram : Notizia positiva: il risultato del test pronto in 48 ore Notizia negativa: nessuno che lo comunica all'interessato… - quarantena28 : Mia madre ha fatto il tampone. -