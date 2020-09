Halo Infinite: Microsoft annuncia una partnership con Monster Energy (Di martedì 1 settembre 2020) Siete golosi di Monster Energy e giocatori Xbox oltre che fans di Halo? Allora perchè non unire l’utile al dilettevole? Ironia a parte, Microsoft e Monster Energy annunciano una partnership a tema Halo Infinite. Nonostante il gioco sia stato rimandato al 2021, la partnership si terrà già da quest’anno, scopriamo insieme di cosa si tratta. Halo Infinite: Tutti i dettalgi sulla partnership A svelare la partnership è stato Xbox Wire, il quale afferma che la collaborazione tra le due aziende si terrà non solo negli Stati Uniti, Canada e Messico ma anche Europa. Nel periodo ... Leggi su gamerbrain

17KGuardians : Nel Canon Fodder di oggi facciamo la nostra conoscenza con un nuovo personaggio che vedremo in @Halo Infinite! Ecco… - zazoomblog : Halo Infinite il videogame: disponibile per ogni piattaforma - #Infinite #videogame: #disponibile - GamingToday4 : Tutti i dettagli della collaborazione tra Halo Infinite e Monster Energy - GamingToday4 : Halo Infinite: annunciata una collaborazione con Monster Energy - Pelux94 : RT @17KGuardians: Grazie alla partnership tra Monster Energy e 343 Industries, in @Halo Infinite avremo una bellissima serie di skin ed emb… -