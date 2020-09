Grande Fratello Vip 5: il quinto concorrente misterioso è Fulvio Abbate (?) (Di martedì 1 settembre 2020) GFVIP - quinto concorrente misterioso Uno scrittore-giornalista è pronto a mettersi in gioco alla corte di Alfonso Signorini? Così sembra indicare il quinto indizio postato sui canali social di Grande Fratello Vip, il cui debutto della quinta edizione è previsto per lunedì 14 settembre in prima serata. In base ad alcune emoji pubblicate insieme alla sua foto col viso celato, il concorrente in questione dovrebbe infatti essere Fulvio Abbate. Nato a Palermo il 20 dicembre 1956, Abbate si è laureato in Filosofia nell’Università degli Studi di Palermo, per poi intraprendere una carriera da scrittore e da giornalista. In ambito televisivo, è noto per il ruolo di ... Leggi su davidemaggio

GrandeFratello : Dal cuore della musica... al cuore di Grande Fratello! ?? Elisabetta Gregoraci è ufficialmente una concorrente di… - trash_italiano : Sorridi. Mancano solo 2/3 settimane a Pomeriggio 5, Forum, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Temptation Island, Live - Non è la d'Urso. - ItaliaViva : Qualcuno nel governo fa confusione tra realtà e il Grande Fratello, ma bisogna studiare, per evitare di confondere… - sportli26181512 : #Lazio, Jordan Lukaku: 'Immobile grande attaccante, come mio fratello': Il difensore belga sta lavorando con i comp… - darveyfeels_ : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello VIP 4 (2020): la scelta sorprendente di Aristide Malnati -