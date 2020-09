Festival di Venezia, la cerimonia di apertura in diretta sul maxischermo del Jolly (Di martedì 1 settembre 2020) ...e all'utilizzo della mascherina - conclude Mattia Morandi - La programmazione dei titoli è in fase di definizione e sarà resa nota al più presto sul sito internet www.cinemateatroJolly.it oltre che ... Leggi su leccotoday

ilpost : In attesa delle nuove foto del Festival di #Venezia di quest’anno, abbiamo raccolto una serie di vecchie immagini i… - WeCinema : #Venezia77: Dal 2 al 12 Settembre la Mostra. 'Lacci' di Daniele Luchetti inaugura una Mostra molto attenta al cinem… - TataChips86 : Venezia in questi giorni sarà Benedetta dalla Regina dei Festival #CateBlanchett - alestvrk : Raga al festival di Venezia non ci sarà solo Maggie Civantos, pure Pedro Alonso... voglio morire perché sono povera come la merda?? - vitozullo1 : RT @SerFiss: #ricordiamodomani 2 settembre a Venezia inizia il Festival Internazionale del #Cinema econ @supernoci @Antonellautrice @Frank… -