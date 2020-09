Era Luca Cobelli de “Il Collegio 3”: oggi a 19 anni fa il modello, tutte lo vogliono e… [FOTO] (Di martedì 1 settembre 2020) Luca Cobelli è stato uno degli studenti della terza edizione de Il Collegio. Il ragazzo, che vive a Settimo Milanese, è entrato nel corso della seconda settimana, facendosi notare fin da subito. L’ex collegiale ha infatti mostrato, già dal video con cui si è presentato per entrare nel programma, un carattere molto deciso. Vediamo oggi come è. Il Collegio è un programma in onda su Rai 2 dal 2017. Per le prime tre edizioni la voce narrante è stata quella di Giancarlo Magalli, sostituito nella quarta da Simona Ventura. Il reality show permette ai ragazzi che vi prendono parte di immedesimarsi nei loro coetanei di generazioni passate. Ma può anche servire loro come un probabile trampolino di lancio per una carriera nello spettacolo o nella ... Leggi su velvetgossip

borghi_claudio : @AntDoinel @Luca_Mussati @CesareSacchetti Io sono sempre stato contrario, ho provato ad oppormi all'inserimento nel… - AIBA_brokers : 'In Italia la spesa assicurativa non è considerata un investimento, ma un costo. Su questo fronte manca una vera e… - SadDankman : @luca_biasi Lei sa che i due che sono stati uccisi sono rispettivamente uno stupratore e un ex-criminale? Lei ha sa… - luca_lammerding : RT @Lucio_freni: chi twitta di Kenosha, parlando di omicidio a sangue freddo, di cecchino e altre amenità ha visto il video integro dove si… - BenJiDoGood : @luca_carioli @bepper875 @salpaladino Si fa. Purtroppo il fiume non era agibile causa assembramenti col pubblico. V… -