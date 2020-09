Elettra Lamborghini contro le critiche: alle nozze tamponi per tutti (Di martedì 1 settembre 2020) Elettra Lamborghini si è attirata moltissime critiche per le sue ultime esibizioni, ma per le sue nozze userà la linea dura contro il Coronavirus. Fin dal principio della pandemia di Coronavirus in Italia Elettra Lamborghini si è trovata al centro delle polemiche per i suoi comportamenti considerati imprudenti e soprattutto pericolosi per la salute dei fan. Mesi fa, infatti, Elettra … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

MediasetPlay : Con lei... tutto il resto scompare! Pronti a ballare insieme ad Elettra Lamborghini? ?? #Battitilive @ElettraLambo - fanpage : #Battitilive, i look griffati di Elodie ed Elettra Lamborghini - infoitcultura : Elettra Lamborghini si sposa: «Tampone per tutti gli invitati al matrimonio» - infoitcultura : Afrojack ed Elettra Lamborghini si sposano domenica (tra dance, tamponi e champagne) - niiinacarrara : RT @xsaransia: Tra le scoperte di questo 2020 assolutamente c’è Elettra Lamborghini che da Sanremo la seguo su instagram ed è proprio carin… -