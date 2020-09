Donne contro (Di martedì 1 settembre 2020) In Bielorussia le Donne guidano la rivoluzione contro il regime di Lukashenko facendosi beffa dei poliziotti al ritornello di “Nessuno ve la darà più”. In Turchia il partito di Erdogan minaccia di voler far uscire il Paese dalla Convenzione di Istanbul per la difesa delle Donne e una delle figlie del presidente si schiera con quante sono scese in piazza per difendere il Patto. Infine in Iran è partito sui social il #Metoo, mentre la coraggiosa avvocata Nasrin Sotoudeh, in carcere a scontare 33 anni di reclusione (e 148 frustate) per aver difeso le Donne senza velo, ha ormai superato i venti giorni di sciopero della fame per protestare contro le condizioni dei prigionieri di coscienza nel suo Paese. Partiamo da quanto successo a Minsk nell’ultimo weekend, ... Leggi su huffingtonpost

robertosaviano : Le teste di cuoio di #Lukashenko stanno portando un ragazzo sul blindato ma una ragazza si aggancia a lui. Capisce… - MSF_ITALIA : 'Al momento degli scontri stavamo facendo quello che facciamo tutti i giorni a Lesbo: curare centinaia di bambini e… - DarioNardella : La @LegaSalvini ha lanciato un sondaggio VERGOGNOSO contro quattro politiche DONNE scrivendo “Scegli il peggior min… - AleZ11869079 : RT @robertosaviano: Le teste di cuoio di #Lukashenko stanno portando un ragazzo sul blindato ma una ragazza si aggancia a lui. Capisce che… - GiuliaSportell2 : RT @robertosaviano: Le teste di cuoio di #Lukashenko stanno portando un ragazzo sul blindato ma una ragazza si aggancia a lui. Capisce che… -

Ultime Notizie dalla rete : Donne contro Con le donne contro la clandestinità Avvenire Ron Jeremy, 20 nuove accuse di stupro per la leggenda del porno: rischia 250 anni di carcere

Già incriminato dalla giustizia all’inizio dell’estate per stupro e aggressione sessuale su quattro presunte vittime, il celebre pornodivo Ron Jeremy si ritrova ad affrontare 20 nuove accuse di stupro ...

Donne contro

In Bielorussia le donne guidano la rivoluzione contro il regime di Lukashenko facendosi beffa dei poliziotti al ritornello di “Nessuno ve la darà più”. In Turchia il partito di Erdogan minaccia di vol ...

Già incriminato dalla giustizia all’inizio dell’estate per stupro e aggressione sessuale su quattro presunte vittime, il celebre pornodivo Ron Jeremy si ritrova ad affrontare 20 nuove accuse di stupro ...In Bielorussia le donne guidano la rivoluzione contro il regime di Lukashenko facendosi beffa dei poliziotti al ritornello di “Nessuno ve la darà più”. In Turchia il partito di Erdogan minaccia di vol ...