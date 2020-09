Davide D’Onofrio, addio al calcio giocato: il motivo della scelta (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ha deciso di investire sul suo futuro, lui che di anni ne ha appena 29. Età non da “pensionato” nel mondo calcio, anzi per molti si tratta dell’età della maturazione. Lui, invece, la maturità l’ha raggiunta nella testa e oggi ha deciso di appendere al chiodo le scarpette dicendo addio al calcio ma solo a quello giocato. Davide D’Onofrio avrà trascorso molte notte insonni prima di maturare definitivamente un pensiero che lo accompagnava da tempo, da quando in pratica ha intrapreso un percorso parallelo e ugualmente ricco di soddisfazioni. “Già da parecchio tempo avevo sposato un progetto, quello di allenare i bambini“, racconta lo stesso D’Onofrio, ... Leggi su anteprima24

