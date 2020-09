Covid, a Genzano il nuovo focolaio (Di martedì 1 settembre 2020) Covid nell'istituto che ospita i disabili mentali a Genzano. Agosto si chiude con un focolaio in provincia di Roma: 27 persone, di cui 25 pazienti e due operatori positivi, casi confermati dalla Asl Rm6 e dall'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato che ieri ha anche riferito che è stata chiesta «la collaborazione della Prefettura» e che «la situazione è sotto controllo». «Sono ventisette i casi del cluster del San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli a Genzano (25 ospiti e 2 operatori) nella struttura che ospita pazienti adulti con disagio mentale e dove è in corso l'indagine epidemiologica - ha detto D'Amato - La situazione è sotto controllo ed è stata chiesta la collaborazione della Prefettura per il controllo degli accessi alla ... Leggi su iltempo

