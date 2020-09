Covid-19, tutti negativi i tamponi processati: guarito un paziente (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna nr. 95 tamponi (nr. 79 ordinari e nr. 16 rapidi), tutti risultati negativi. S’informa, inoltre, che è stato dimesso un paziente ricoverato in Malattie Infettive – Area Covid, in quanto clinicamente guarito. Pertanto, sono attualmente ricoverati presso l’Area Covid nr. 2 pazienti positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Covid tutti Covid, tutti negativi i test sui cento carabinieri della Compagnia di Quartu L'Unione Sarda.it Covid, il sindaco di Somma Vesuviana: «Oltre 40 casi sospetti, sono tutti ventenni»

«Ad oggi le persone messe in isolamento a Somma Vesuviana sono ora 42. Al momento non abbiamo notizie di nuovi positivi al Coronavirus che dunque restano a quota 15. Attendiamo ulteriori notizie uffic ...

Castello delle Cerimonie, l’addio di Donna Imma alla mamma stroncata dal Covid

«La mia bellissima mamma non ce l’ha fatta. Ho un vuoto incolmabile nel cuore, spezzato da un’assenza pesante come un macigno. Mi mancheranno la sua forza, il suo sorriso, i suoi occhi verdi, la sua r ...

