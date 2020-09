Atalanta, colpo Karsdorp. Già preso il sostituto di Castagne (Di martedì 1 settembre 2020) colpo a sorpresa dell'Atalanta, il club bergamasco, poche ore dopo la cessione di Castagne al Leicester, ha annunciato l'arrivo di Karsdorp dalla Roma. L'operazione si farà in prestito con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni dopo il 60 % delle presenze. L'esterno, nell'ultima stagione in prestito al Feyenoord, prima rinnoverà per motivi finanziari, per poi passare definitivamente alla corte di Gasperini. Lo riporta Sky Sport.caption id="attachment 475347" align="alignnone" width="1200" Karsdorp, getty images/caption Atalanta, colpo Karsdorp. Già preso il sostituto di Castagne ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

