Arrivano le fascette di stato per le Doc a base verdicchio (Di martedì 1 settembre 2020) Le Denominazioni di Origine Castelli di Jesi e Matelica appongono sulle loro bottiglie il simbolo della produzione di qualità certificata. Castello di Jesi Doc e Matelica Doc entrano in una nuova e più avanzata fase di tracciabilità, grazie all’adozione del contrassegno di stato su ciascuna delle 20 milioni di bottiglie annualmente prodotte. Giunto al termine di iter avviato lo scorso anno, il conseguimento delle fascette di stato da parte delle Denominazioni marchigiane a base verdicchio sarà gestito da Valoritalia. Una ‘fase 2’ per il principale vitigno della regione, che per il direttore dell’IMT – Istituto Marchigiano di Tutela Vini, Alberto Mazzoni, rappresenta “una svolta determinante in ottica di miglior tracciabilità e lotta ... Leggi su vinonews24

