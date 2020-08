Vigor: rivelata la data di uscita della versione PS4 e next-gen (Di lunedì 31 agosto 2020) Era l’unica assente all’appello ed ora sta per arrivare. Ecco la data di uscita di Vigor in versione PS4, confermato il free-to-play Dopo tanto tempo Vigor è pronto ad approdare anche sull’unica console rimasta da colonizzare. Il gioco infatti è disponibile su Xbox One e PC da due anni, mentre è arrivato solamente lo scorso luglio con la versione Nintendo Switch. Finalmente tra poco uscirà anche la versione PS4, ma non solo. Viene confermata anche l’esistenza di una versione next-gen, pronta per il lancio delle console. Vigor in arrivo su PS4 e su next-gen, ecco la data di uscita Il 25 novembre il gioco sarà ... Leggi su tuttotek

