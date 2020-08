Vertice Oms sulla scuola, Speranza: “Distanze, igiene e bimbi a casa se malati. Lezioni online solo in caso di nuove chiusure o poco spazio” (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Covid-19 “ha creato la più grande interruzione dei sistemi educativi nella storia, colpendo quasi 1,6 miliardi di studenti in più di 190 Paesi e la nostra regione non fa eccezione”. Per questo, nonostante la chiusura sia stata “vitale” ora bisogna tracciare delle misure chiare per ripartire in sicurezza: lo hanno annunciato il direttore Regionale per l’Europa dell’Oms, Hans Kluge, e il ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine di un Vertice tra 53 Paesi sul futuro dei sistemi scolastici, alla vigilia della ripresa delle Lezioni. Tra gli impegni sottoscritti, c’è una “coalizione tra gli Stati membri per andare avanti congiuntamente e attuare le migliori misure possibili sull’offerta di un’istruzione scolastica sicura per ... Leggi su ilfattoquotidiano

