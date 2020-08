Uno schiaffo a chi soffre la fame: nel sacchetto abbandonato chili e chili di pasta (Di lunedì 31 agosto 2020) Un autentico schiaffo, doloroso, per chi soffre la fame e deve fare i conti con le proprie tasche per arrivare alla fine del mese. In viale Salinatore, angolo Marco Antonio Mambelli, c'è chi ha ... Leggi su forlitoday

L'ennesima lite questa volta è sfociata in violenza. Una aggressione in cui la donna, una 26enne, è stata picchiata dal compagno, un romano di 25 anni, e scaraventata contro un vaso. Il ragazzo, ricos ...

TIVOLI – Litigano al ristorante, poi le botte alla compagna

Ieri sera, equipaggi della Polizia di Stato del Reparto Volanti e del commissariato San Basilio hanno arrestato D.G., un 25enne romano, con precedenti di polizia, responsabile di maltrattamenti in fam ...

