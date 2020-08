Un positivo entra a scuola. Chiuso l'istituto riaperto (Di lunedì 31 agosto 2020) Francesca Angeli Primo caso in un professionale di Verbania. Ancora troppe le incognite sul ritorno in aula Un «utente positivo» e la scuola appena riaperta chiude. Purtroppo lo scenario peggiore in vista della ripresa delle lezioni si è già verificato all'istituto Cobianchi di Verbania in Piemonte. Un professionale che diligentemente aveva già ripreso l'attività di formazione finanziata con i fondi europei del Programma operativo nazionale, Pon. Ma ieri sul sito dell'istituto è comparsa la comunicazione del dirigente scolastico Vincenza Maselli: sospensione delle «attività didattiche a partire da lunedì 31 agosto 2020 per consentire lo svolgimento di un intervento di sanificazione dei locali come previsto dalle attuali normative per il ... Leggi su ilgiornale

Sono Asana, JFrog, Palantir, Snowflake Computing, Sumo Logic e Unity le sei società che hanno richiesto l’IPO nel corso dell’ultima settimana. La più matura è stata fondata nel 2004, la più giovane ne ...

Covid, tre giocatori dell'Atalanta positivi al tampone

Bergamo, 31 agosto 2020 - Tre giocatori dell'Atalanta sono risultati positivi al Covid-19. L'annuncio è arrivato attraverso un comunicato rilasciato dalla stessa società bergamasca che ha sottolineato ...

