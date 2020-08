Titolare del Sottovento di Porto Cervo positivo: "Aprire le discoteche è stato un errore" (Di lunedì 31 agosto 2020) “Aprire le discoteche è stato un errore, o almeno senza linee guida chiare. La colpa non è dei gestori dei locali, non c’erano le condizioni di sicurezza, purtroppo tanta gente non ha rispetto per se e per gli altri, aveva ragione Solinas a chiedere il passaPorto sanitario per chi arrivava in Sardegna”. Walter Valloni, Titolare del Sottovento di Porto Cervo, parla al telefono con l’ANSA dal letto dell’ospedale di Sassari, dove è ricoverato dopo aver contratto il Covid-19.“Ora sto meglio, non ho febbre, e attendo l’esito del secondo tampone. Conoscendo bene la movida, e sapendo che sarebbe stato difficile ... Leggi su huffingtonpost

