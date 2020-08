Swiss: via i posti ai passeggeri per trasportare più merce (Di lunedì 31 agosto 2020) Sedili staccati e spazio alla merce, a causa del Covid-19 e i nuovi scenari: «Una situazione surreale» Leggi su media.tio.ch

a_decarlo : Affettatore Zyliss per cubetti perfetti ed immediati con 2 dimensioni. Ideale per insalate e macedonie perfette nel… - cesaregrassi : Pronti anche gli ultimi due bilici carichi di elementi prefabbricati legno. Arriveranno lunedì per essere pronti al… - hiddlestovn : comunque controllate spesso perché ce ne sono di carini, vicino a quelli scemi sparatutto o a airbud c'è anche swis… -