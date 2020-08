Spezia, l'ex Lecce Meluso è il nuovo direttore generale (Di lunedì 31 agosto 2020) LA Spezia - Lo Spezia , tramite una nota apparsa sul proprio sito web, ha annunciato che "a partire dal 1 settembre 2020 il ruolo di direttore generale dell'Area Tecnica sarà ricoperto da Mauro Meluso ... Leggi su corrieredellosport

LA SPEZIA - Mauro Meluso è il nuovo Direttore Generale dell'Area Tecnica dello Spezia, in base a un contratto triennale. Lo annuncia la stessa società aquilotta. Nato a Cosenza il 1° gennaio 1965, da ...Calabrese, 55 anni, reduce dal quadriennio magico del Lecce passato dalla C alla A. E' il nuovo direttore generale dell'area tecnica, a lui il compito di costruire la squadra per la massima serie. La ...