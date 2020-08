Sorteggio terzo turno di qualificazione di Champions League: tabellone e accoppiamenti (Di lunedì 31 agosto 2020) Si è appena svolto il Sorteggio del terzo turno di qualificazione di Champions League con 16 squadre suddivise tra percorso Campioni e Piazzate. Di seguito gli accoppiamenti delle gare che andranno in scena il 15 e il 16 settembre: Percorso Campioni Ferencváros (HUN) – GNK Dinamo (CRO) Qarabağ (AZE) – Molde (NOR) Omonia (CYP) – Crvena zvezda (SRB) Midtjylland (DEN) – Young Boys (SUI) Maccabi Tel-Aviv (ISR) – Dinamo Brest (BLR) Percorso Piazzate PAOK (GRE) – Benfica (POR) Dynamo Kyiv (UKR) – AZ Alkmaar (NED) Gent (BEL) – Rapid Wien (AUT) • Partite in gara unica con tempi supplementari e calci di rigore se necessari. Le vincenti si qualificano per gli spareggi di UEFA Champions ... Leggi su sportface

