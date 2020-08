**Scuola: Lombardia, 'fondamentale per tpl riempimento a 80%, è compromesso'** (Di lunedì 31 agosto 2020) Milano, 31 ago. (Adnkronos) - "Le Regioni hanno condiviso le 'linee guida', punti essenziali e imprescindibili per cercare di garantire il servizio". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine della Conferenza delle Regioni del pomeriggio e in vista della Conferenza Unificata di stasera con il Governo sul tema dell'organizzazione del trasporto pubblico locale. "fondamentale - ha aggiunto l'assessore regionale ai Trasporti, Infrastrutture e Mobilita', Claudia Terzi - e' il tema della 'capacita' di riempimento' all'80% dei mezzi. Una soluzione che e' da considerarsi come un compromesso tra le nostre richieste, che puntavano al 100%, e le valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico nazionale. Altro elemento molto importante e' che queste regole vengano applicate a tutto il trasporto ... Leggi su liberoquotidiano

MediasetTgcom24 : Scuola, pediatri Lombardia: tamponi rapidi o sarà caos dopo riapertura #coronavirus - TV7Benevento : **Scuola: Lombardia, 'lentezza Governo su tpl, non si escludono disagi'**... - TV7Benevento : **Scuola: Lombardia, 'fondamentale per tpl riempimento a 80%, è compromesso'**... - nelpaeseit : #Milano, dal #31agosto è possibile acquistare e donare materiale scolastico presso le cartolerie e gli esercizi com… - montanari_fra74 : -

Ultime Notizie dalla rete : **Scuola Lombardia Scuola, pediatri Lombardia: tamponi rapidi o sarà caos dopo riapertura TGCOM Scuola, pediatri chiedono tamponi rapidi a Regione Lombardia: “Altrimenti sarà caos”

A pochi giorni dalla riapertura delle scuole la richiesta arriva direttamente dai pediatri che in una nota diretta a Regione Lombardia fanno sapere di voler avere i tamponi rapidi per stabilire veloce ...

Coronavirus Lombardia oggi: il bollettino per il 31 agosto

Dopo i 235 casi di ieri l’andamento dei contagi di Coronavirus oggi in Lombardia nel bollettino della Regione: oggi 135 positivi e due decessi. Il numero dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è c ...

A pochi giorni dalla riapertura delle scuole la richiesta arriva direttamente dai pediatri che in una nota diretta a Regione Lombardia fanno sapere di voler avere i tamponi rapidi per stabilire veloce ...Dopo i 235 casi di ieri l’andamento dei contagi di Coronavirus oggi in Lombardia nel bollettino della Regione: oggi 135 positivi e due decessi. Il numero dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è c ...