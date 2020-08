Schick al Leverkusen, tutto confermato: manca solo l’annuncio (Di lunedì 31 agosto 2020) manca solo l’annuncio, ultimi dettagli da limare e Patrick Schick sarà un giocatore del Bayern Leverkusen. Operazione sotto i 30 milioni più bonus per l’ormai ex Roma, che ha quindi scelto di restare in Germania. L’attaccante è da poco rientrato dal prestito al Lipsia. Foto: Twitter Lipsia L'articolo Schick al Leverkusen, tutto confermato: manca solo l’annuncio proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

DiMarzio : #Calciomercato | #Roma-#BayerLeverkusen, accordo per #Schick: le cifre dell'operazione - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? ?? Patrik #Schick lascia la Roma ???? Il Bayer Leverkusen pagherà 27 milioni di euro - DiMarzio : #ASRoma, Schick vicino al Bayer Leverkusen: operazione in stato molto avanzato - _SiGonfiaLaRete : Nuova avventura in vista per #Schick: accordo raggiunto tra #Roma e #Leverkusen - Eurosport_IT : Schick torna in Germania, sarà un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen ?????? #Calciomercato | #Roma | #Schick |… -